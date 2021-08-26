«Уфа» - «Крылья Советов». Стартовые составы

Стали известные стартовые составы «Уфы» и «Крыльев Советов» на стартовый матч шестого тура чемпионата России.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Кротов, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Ботака, Голубев, Бауэр, Урунов, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Онугха, Сарвели, Цыпченко.