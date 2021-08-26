Агент Рикардиньо: Интерес «Краснодара» к моему клиенту? Это просто слух, не более

Агент Фернандо Бентанкур, клиентом которого является нападающий «Гремио» Рикардиньо, оценил возможный переход его подопечного в «Краснодар».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский клуб планировал взять 20-летнего бразильца в аренду до конца сезона.

– Это просто слух, не более. «Краснодар» к нам не обращался, – цитирует агента портал Sport24.

Отметим, что Рикардиньо выступает за первую команду «Гремио» с марта этого года. Всего за команду он провел 31 матч, забил девять голов и отдал два ассиста. Его контракт истекает 31 декабря 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 900 тысяч евро.