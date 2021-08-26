Романцев уверен, что Дзюба и Соболев вернутся в сборную России

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев дал комментарий по поводу отсутствия в составе национальной команды нападающих Артема Дзюбы и Александра Соболева.

«Все видят, что после Евро у Дзюбы наступил спад. И это не всегда позволяет ему попадать даже в стартовый состав «Зенита». Казалось бы, все ясно. Примерно то же происходит и с Соболевым, который неожиданно «поплыл», как и некоторые его партнеры по «Спартаку», о которых я уже говорил. Это не может не стать тревожным сигналом для Карпина. Но лично я уверен, что Дзюба с Соболевым еще убедят его вернуть их в сборную», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сентябре сборная России примет участие в трех отборочных матчах на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, игры против Хорватии (1 сентября) и Мальты (7 сентября) подопечные Карпина проведут дома, а встречу с Кипром (4 сентября) - в гостях.

Новый главный тренер национальной команды вызвал на данные матчи трех форвардов: Федора Смолова («Локомотив»), Антона Заболотного (ЦСКА), Константина Тюкавина («Динамо»).