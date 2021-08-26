Стал известен состав сборной Франции на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022

Пресс-служба Федерации футбола Франции опубликовала заявку национальной команды на сентябрьские матчи отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

Отметим, что главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам не включил в состав нападающего «Милана» Оливье Жиру, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

При этом были два других игрока «россонери» – это голкипер Майк Меньян и левый защитник Тео Эрнандес. Для футболиста обороны миланцев этот вызов в сборную стал дебютным в его карьере.

Отметим, что в сентябре французы проведут три матчи в рамках отбора к ЧМ-2022. Их соперниками станут Босния (1 сентября), Украина (4 сентября), а также Финляндия (7 сентября).

После трех туров подопечные Дешама занимают первое место в турнирной таблице группы D, набрав семь очков.