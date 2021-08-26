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«Интер» объявил о переходе Корреа из «Лацио»
26 августа 16:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Интер"

«Интер» объявил о переходе Корреа из «Лацио»

Миланский клуб взял 27-летнего форварда в аренду с обязательством дальнейшего выкупа.

«Интер» на своем официальном сайте объявил о том, что взял в аренду с обязательством выкупа аргентинского нападающего «Лацио» Хоакина Корреа.

Также миланский клуб рассказал, что нападающий уже подписал контракт со своей новой командой, рассчитанный до 30 июня 2025 года.

Остальные детали сделки не сообщаются, но ранее поступала информация, что полноценный трансфер игрока обойдется «Интеру» в 30 миллионов евро, а зарплата аргентинца составит 3,5 млн евро в год без учета бонусов.

Корреа защищал цвета «Лацио» с августа 2018 года. В общей сложности он провел за римлян 117 матчей, забил 30 голов и отдал 18 ассистов.

источник: ФК «Интер» (Милан)
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