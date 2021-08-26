Сын Симеоне сменил «Кальяри» на «Верону», ранее игроком интересовался «Зенит»

Пресс-служба «Вероны» сообщила о подписании контракта с нападающим «Кальяри» Джованни Симеоне.

Как сообщает источник, желто-синие взяли 26-летнего аргентинца в аренду до конца текущего сезона с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. За арендное соглашение веронцы заплатили один миллион евро.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Зенита».

Симеоне выступал за «Кальяри» с августа 2019 года. Всего за клуб из Сардинии он провел 72 матча, забил 18 голов и отдал шесть ассистов. Ранее форвард защищал цвета «Дженоа», «Фиорентины» и «Ривер Плейта».