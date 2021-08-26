Константин Генич: Дзюба всегда возвращался в сборную России и становился героем

Спортивный журналист Константин Генич прокомментировал невызов в сборную России форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба на старте сезона РПЛ не забил ни одного мяча, при том, что «Зенит» забивает много. Позади уже пять туров и, по-моему, так Артем в последние годы ни разу не начинал. Может быть, это последствия неудачного чемпионата Европы, даже несмотря на то, что он вернулся из мира негатива в мир позитива.

Семак говорит, что на данный момент Азмун и Ерохин выглядят предпочтительнее Дзюбы, при этом еще вернулся и Малком. Также тренеру сейчас надо использовать новичка команды Клаудиньо.

Для Артема это хороший вызов, такой мотивационный. Он всегда через преодоления в сборную возвращался, становился героем. Для него вот еще один такой этап преодоления», – цитирует Генича Legalbet.

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба отыграл за питерский клуб шесть матчей и отдал один голевой пас.