Клубы чемпионата Испании не отпустят южноамериканских игроков в сборные на матчи отбора к ЧМ-2022

Пресс-служба чемпионата Испании сообщила о том, что клубы лиги не будут отпускать южноамериканских игроков на сентябрьские матчи отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что ФИФА разрешил КОНМЕБОЛ увеличить на два дня интервалы для проведение матче квалификации в сентябре и октябре. Ла лига считает, что подобная ситуация нарушит целостность текущего сезона.

На данный момент лидером отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке является сборная Бразилии, набравшая 18 очков в шести матчах. На второй строчке располагается Аргентина (12 очков). Тройку лучших замыкает Эквадор (9 очков).