«Рубину» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед «Краснодаром»

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед «Краснодаром» по трансферу нападающего Ивана Игнатьева.

Запрет будет снят, когда казанский клуб выплатит всю сумму долга, а также пени за нарушение сроков осуществления оплаты, сообщает пресс-служба РФС.

Добавим, что Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин» 1 января 2020 года за 7 млн евро. За это время 22-летний нападающий отыграл 34 матча, забил три гола и отдал три результативных передачи.