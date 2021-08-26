Кейн хочет зарабатывать в «Тоттенхэме» почти полмиллиона евро в неделю

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет подписать с командой новый контракт на улучшенных условиях.

Как сообщает RT, ссылаясь на The Times, английский форвард намерен добиться повышения зарплаты до 450 тысяч евро в неделю.

Игрок надеется на уступки со стороны руководства «шпор» после того, как он заявил, что остается в команде до конца сезона-2021/22. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе футболиста в «Манчестер Сити» этим летом.

Напомним, Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. За лондонский клуб он отыграл 337 матчей, забил 221 гол и отдал 47 ассистов. Его нынешний контракт истекает летом 2024-го.