«Спартак» – «Сочи». Соболев и Кутепов выйдут в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч шестого тура чемпионата России.
Отметим, что в запасе красно-белых остались полузащитник Виктор Мозес и нападающий Квинси Промес. Оба футболиста недавно восстановились после травм и тренировались в общей группе.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кутепов, Зобнин, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе, Соболев.
Запасные: Ребров, Марков, Гапонов, Литвинов, Мирзов, Ломовицкий, Игнатов, Крал, Мозес, Хендрикс, Промес .
«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Воробьев.