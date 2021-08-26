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26 августа 17:36
автор: Максим Скороходов

Даниил Медведев: В футболе я был бы как Дзюба

25-летний теннисист назвал форварда «Зенита» уникальным футболистом.

Первая ракетка России Даниил Медведев поразмышлял над тем, как могла бы сложиться его карьера в футболе.

«Может, я был бы как Артем Дзюба. Он лучший бомбардир в истории сборной России, это уникальный футболист. Про него говорят, что он ничего не умеет, но он при этом забивает. Возможно, я бы был таким же. Не понимал бы, что нужно делать на поле, но каким-то образом все равно забивал», - приводит слова Медведева RT, ссылаясь на Spox.

Отметим, что Дзюба забил за сборную России 30 голов, проведя за нее 55 матчей, аналогичное количество мячей за национальную команду на счету Александра Кержакова, но для достижения этой отметки ему понадобилось принять участие в 90 играх.

За клубную карьеру Дзюба забил 174 гола, выступая за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».

источник: «RT на русском»
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