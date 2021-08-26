Широков считает, что российские клубы выступают слабо в Европе из-за низкого качества легионеров

Бывший футболист Роман Широков назвал главную причину ухудшения результатов российских клубов в еврокубках.

«Раньше приезжали легионеры высокого уровня. В чемпионате России сейчас мало иностранцев высокого класса. В Европе появились деньги, теперь качественного легионера к нам в Россию не заманишь», - приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после того, как «Зальцбург» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, Австрия опередила Россию в клубном рейтинге УЕФА, опустив РПЛ на десятое место.

Также напомним, что «Рубин» и «Сочи» покинули Лигу конференций, вылетев на третьей квалификационной стадии.