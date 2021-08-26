Динияр Билялетдинов: Падение России в таблице коэффициентов закономерно

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал падении России в таблице коэффициентов УЕФА после квалификационных матчей еврокубков.

«У нас в первую очередь не хватает квалификации игроков. Вопрос не только в российских игроках. Начали приезжать легионеры не самого хорошего уровня. Все говорят о лимите, а я считаю, что проблема далеко не в нем. Раньше легионеры в чемпионате России были гораздо сильнее, чем сейчас. К сожалению, на данный момент РПЛ — неконкурентоспособный чемпионат. Падение в таблице коэффициентов закономерно», — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего футболиста сборной России.

Напомним, что после выхода «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов, Австрия (31,050 очка) обошла Россию (30,682) и вышла на девятое место в таблице.

Добавим, что в основном этапе ЛЧ-2021/2022 нашу страну представляет петербургский «Зенит», а в Лиге Европы - московские «Спартак» и «Локомотив». Казанский «Рубин» и «Сочи» покинули Лигу конференций.