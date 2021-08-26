Две голевые передачи Зиньковского помогли «Крыльям Советов» обыграть «Уфу»

«Крылья Советов» обыграли «Уфу» в гостевом матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал полузащитник самарского клуба Антон Зиньковский, отдавший две голевые передачи за три минуты: сначала на Никиту Чернова (27-я минута матча), а потом на Максима Глушенкова (29).

Один мяч «Уфа» отыграла благодаря реализованному пенальти Гамидом Агаларовом (62). К слову, одиннадцатиметровый был назначен за фол со стороны хавбека «Крыльев Советов» Роман Ежова, получившего красную карточку.

Благодаря этой победе «Крылья» набрали семь очков и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице. «Уфа» стала двенадцатой, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре, который пройдет после паузы, связанной с играми на матчи национальных сборных, «Уфа» отправится в гости к с «Сочи», а «Крылья Советов» проведут выездную встречу с «Локомотивом». Оба поединка пройдут 12 сентября.