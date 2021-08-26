Валуев считает, что отмена лимита на легионеров в РПЛ - «временная история»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев не уверен, что отмена лимита на легионеров поможет улучшить результаты сборной России по футболу.

«Отмена лимита — это временная история! За счет покупки дорогих игроков, может, мы и улучшим что-то, но клубный футбол будет в отрыве от национальной сборной. А с другой стороны, конкуренция всегда повышает желание расти. Получается палка о двух концах», — приводит «Спорт-Экспресс» слова экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Напомним, что 23 августа клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. По сообщениям СМИ, большинство команд высказалось против отмены лимита.

Решение лиги будет принято после общего собрание, которое намечено на вторник, 31 августа.