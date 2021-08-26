Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» обыграть «Фолу» и выйти в групповой этап Лиги конференций

Казахстанский «Кайрат» во втором матче раунда плей-офф Лиги конференций победил люксембургскую «Фолу». Встреча прошла в Алма-Ате и завершилась со счетом 3:1.
За хозяев поля дублем отличился нападающий Артур Шушеначев. Еще один гол забил экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав (28). Единственный мяч «Фолы» на свой счет записал хавбек Мирза Мустафич (43).
Напомним, в первой встрече, прошедшей в Люксембурге, также был сильнее клуб из Казахстана (4:1).
Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги конференций пройдет завтра, 27 августа в турецком Стамбуле и начнется в 14:30 по московскому времени.
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