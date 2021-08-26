На матчи сборной России против Хорватии и Мальты допустят три тысячи зрителей

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о правилах допуска на стадион на матчи сборной России против Хорватии (1 сентября) и Мальты (7 сентября).

«К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила изменить действующие требования. И на ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей. При этом для прохода на стадион не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации», - приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Напомним, что обе встречи пройдут в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. После трех матчей сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Напрямую на мировое первенство выйдет лишь одна команда из группы, а сборная, ставшая второй, должна будет принять участие в стыковых матчах.