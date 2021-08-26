«Зенит» узнал соперников по групповому раунду Лиги чемпионов

В Стамбуле проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Зенит» сыграет в группе H вместе с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф 1/8 финала. Клубы, занявшие третьи места, примут участие в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с занявшими второе место из групп Лиги Европы.

В этом году финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в России. Решающий матч пройдет в субботу, 28 мая.