Влашич отказался выйти в стартовом составе ЦСКА на игру с «Зенитом» из-за интереса «Вест Хэма»

Стало известно, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич не попал в стартовый состав своего клуба на гостевой матч 6-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» из-за интереса к футболисту со стороны лондонского «Вест Хэма».

«При этом от английского клуба до сих пор нет предложения по Николе. Есть только обещание его сделать. Но интерес „Вест Хэма“ привёл к тому, что Влашич сообщил, что не готов выйти в стартовом составе», - цитирует «Чемпионат» неназванный источник.

Напомним, что ранее сообщалось, что клуб английской премьер-лиги готов заплатить за хорвата 30 млн евро.

Влашич стал игроком ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне Никола провел четыре матча и сделал одну результативную передачу.