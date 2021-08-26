«Бавария» сыграет с «Барселоной», а «ПСЖ» – с «Манчестер Сити». Итоги жеребьевки Лиги чемпионов

В турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что питерский «Зенит» сыграет в одной группе с туринским «Ювентусом», лондонским «Челси» и шведским «Мальме».
Полный состав групп выглядит так:
группа А: «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Брюгге» (Бельгия);
группа В: «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия), «Милан» (Италия);
группа С: «Спортинг» (Португалия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция);
группа D: «Интер» (Италия), «Реал» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Шериф» (Молдавия);
группа Е: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Динамо» (Украина);
группа F: «Вильярреал» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Янг Бойз» (Швецария);
группа G: «Лилль» (Франция), «Севилья» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Вольфсбург» (Германия);
группа H: «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Зенит» (Россия), «Мальме» (Швеция).
Добавим, что матчи первого тура пройдут 14 сентября, а финал – на стадионе «Санкт-Петербург» 28 мая.