«Сочи» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в таблице РПЛ

«Сочи» в гостевом матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил московский «Спартак» со счетом 2:1.

На гол полузащитника красно-белых Романа Зобнина (60-я минута) гости ответили точными ударами Максима Барсова (66-я) и Артура Юсупова (72-я).

Благодаря этой победе «Сочи» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ, а «Спартак», у которого семь очков, остался на восьмой позиции.

В следующем туре, который пройдет после паузы, связанной c матчами национальных сборных, «Спартак» примет «Химки», а «Сочи» сыграет дома с «Уфой». Оба матча пройдут 12 сентября.

РПЛ. Шестой тур