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«Сочи» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в таблице РПЛ
26 августа 20:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Сочи"

«Сочи» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в таблице РПЛ

Красно-белые потерпели третье поражение в шести матчах чемпионата России.

«Сочи» в гостевом матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил московский «Спартак» со счетом 2:1.

На гол полузащитника красно-белых Романа Зобнина (60-я минута) гости ответили точными ударами Максима Барсова (66-я) и Артура Юсупова (72-я).

Благодаря этой победе «Сочи» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ, а «Спартак», у которого семь очков, остался на восьмой позиции.

В следующем туре, который пройдет после паузы, связанной c матчами национальных сборных, «Спартак» примет «Химки», а «Сочи» сыграет дома с «Уфой». Оба матча пройдут 12 сентября.

РПЛ. Шестой тур

«Спартак» – «Сочи» 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – 60 Зобнин, 1:1 – 66 Барсов, 1:2 – 72 Юсупов.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Хендрикс, 76), Джикия, Жиго (Ломовицкий, 85), Айртон, Бакаев (Мозес, 56), Зобнин, Умяров (Промес, 76), Понсе, Ларссон (Игнатов, 85), Соболев.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Юрганов, Родригао, Барач (Прохин, 46), Заика, Цаллагов, Ангбан (Нобоа, 61), Попов (Барсов, 61), Юсупов (Павлов, 90), Воробьев (Жоаозиньо, 82).

Предупреждения: Ангбан (34), Зобнин (38), Маргасов (39), Родригао (41), Соболев (90).

Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров).

источник: «Советский спорт»
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