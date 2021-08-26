Роман Широков назвал возможное третье место «Зенита» в Лиге Чемпионов успехом для команды

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков в беседе с «СЭ» оценил шансы петербургской команды на успех в предстоящей Лиге чемпионов.

«Зенит» сыграет в группе H с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Надеюсь, «Зенит» выйдет хотя бы в евровесну. Третье место в группе Лиги чемпионов - неплохой результат для команды. Считаю, что даже с четвертой корзины можно выйти в плей-офф, уже стоит вопрос мотивации игроков», - сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ».

В прошедшей Лиги Чемпионов «Зенит» занял четвертое место в группе, пропустив в Лигу Европы бельгийский «Брюгге».