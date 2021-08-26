Валерий Карпин дал оценку игре «Спартака» в матче с «Сочи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ «Спартак» - «Сочи». Матч завершился победой гостей со счетом 2: 1.
«Мне понравилась игра «Спартака» .Сборники? Тоже понравились», - передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата»
На встрече в Москве присутствовал тренер сборной России.
Счет в этом матче был открыт на 60-й минуте. После подачи углового защитник «Спартака» Самуэль Жиго сделал скидку во вратарскую площадку, а оттуда головой пробил полузащитник Роман Зобнин. Он пробил по воротам с близкого расстояния, и голкипер «Сочи» Сослан Джанаев уже не мог спасти свою команду.
источник: Чемпионат.com