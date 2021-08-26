Хет-трик Эннера Валенсия принес «Фенербахче» победу над ХИКом в матче квалификации Лиги Европы

Турецкий «Фенербахче» во втором матче раунда плей-офф Лиги Европы победил финский ХИК. Встреча прошла в городе Хельсинки и завершилась со счетом 5:2.

Главным героем встречи стал эквадорский форвард гостей Эннер Валенсия, записавший на свой счет хет-трик (отличившись на 11-й, 14-й и 52-й минутах матча), один гол на свой счет в компенсированное время записал Фатих Санлитюрк, а пятый мяч турецкой команды отправил в свои ворота Матти Пелтопа.

В свою очередь за хозяев забивали нападающий Роопе Риски (27) и Рику Риски (88).

Напомним, в первой встрече также был сильнее «Фенербахче» (1:0).

Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет завтра, 27 августа в турецком Стамбуле.