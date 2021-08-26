Рауль Рианчо: «Спартак» проиграл, потому что не играл Промес

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение «красно-белых» в 6-м туре РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Нет необходимости покидать «Спартак» Витории. Скоро все наладится. Потерпите.

«Спартак» проиграл, потому что не играл Промес. Слишком много травмированных. Болельщикам нужно набраться терпения. Виторию уезжать не нужно, скоро все наладится.

«Спартак» играет в нормальный футбол, а значит, скоро будут победы. Прошло всего 6 туров», - сказал Рианчо в интервью корреспонденту Sport24.