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Лига конференций доп. время, 103' Хаммарбю 3 Базель 0
Аргентина - Примера 2-й тайм, 90+4' Годой-Крус 1 Унион 2
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 75' Ахмат 1 Арсенал 1
Лига конференций 2-й тайм, 82' Маккаби Т-А 2 Шахтёр Крг 0
Товарищеские матчи (сборные) 3-й период Россия U20 2 Швеция U20 0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 64' Зенит 0 ЦСКА 0
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Аргентина - Примера 22:30 Аргентинос Хун 0 Тальерес 0
26 августа 21:02
автор: Александр Бойченко

Рауль Рианчо: «Спартак» проиграл, потому что не играл Промес

«Спартак» потерпел третье поражение в сезоне в шести матчах РПЛ.

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение «красно-белых» в 6-м туре РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Нет необходимости покидать «Спартак» Витории. Скоро все наладится. Потерпите.

«Спартак» проиграл, потому что не играл Промес. Слишком много травмированных. Болельщикам нужно набраться терпения. Виторию уезжать не нужно, скоро все наладится.

«Спартак» играет в нормальный футбол, а значит, скоро будут победы. Прошло всего 6 туров», - сказал Рианчо в интервью корреспонденту Sport24.

источник: Sport24.ru
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