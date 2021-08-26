Губерниев предложил расформировать «Спартак» и переименовать в «Дукат»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно поражения московского «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2)
«А, может, расформировать ФК «Спартак» Москва? «Промкооперацию» вернуть, «Дукат» или по-иному назвать команду? ФК «Дырка от Бублика»? Эх, «Спартак», - написал журналист в своем телеграм-канале.
Напомним, что на 60-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счет в матче. «Сочи» смог восстановить равновесие и вырвать победу благодаря точным ударами Максима Барсова (66-я минута) и Артура Юсупова (72-я).
На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в таблице РПЛ, имея в активе семь очков.
источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева