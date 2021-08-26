Андрей Червиченко: Вопросы про отставку Витории мешают «Спартаку» играть

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением относительно возможной отставки главного тренера красно-белых Руя Витории.

Напомним, что 26 августа столичная команда уступила «Сочи» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ.

«Да не надо никого увольнять. Всем нужно успокоиться. Все эти вопросы про отставку, дикий пресс с внешней стороны — мешает команде играть. Футболисты уже все на трясогузке. Они забивают и садятся к своим воротам, потому что бояться пропустить. Это все следствие того, что команда не уверена в себе», — цитирует Червиченко Sport24.

Добавим, что Витория перед началом сезона подписал со «Спартаком» двухлетний контракт.

Красно-белые занимают восьмое место в таблице РПЛ, набрав семь очков. 12 сентября «Спартак» примет на своем поле «Химки».