Аршавин надеется, что Роналду не покинет «Ювентус» перед игрой с «Зенитом»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» попал в квартет H, где им предстоит сыграть с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
«Здорово, что к нам едет победитель Лиги чемпионов. И я надеюсь, что Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» раньше времени и тоже приедет к нам. Эта группа по составу чем-то напоминает 2008 год, когда «Зенит» впервые играл в Лиге чемпионов, затем был еще «Ювентус», а вместо «Челси» - «Реал», - цитирует Аршавина официальный сайт «Зенита».
источник: Радио «Зенит»