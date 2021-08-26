«Зенит» - ЦСКА: после первого тайма ничья

«Зенит» и ЦСКА не смогли забить голов друг другу в матче шестого тура Российской премьер-лиги после первого тайма. Счет на данный момент - 0:0.
В первой половине встречи армейцы дважды могли открыть счет. Сначала Алан Дзагоев пробил внешней стороной стопы в ворота Михаила Кержакова, попав в штангу. Затем, через несколько минут, Антон Заболотный пробил в штангу, а на отскоке Федор Чалов не смог верно распорядиться с мячом и ударил точно в руки голкиперу.
Впереди второй тайм.
источник: «Советский спорт»