«Зенит» - ЦСКА: после первого тайма ничья

Давненько Лукаку не забивал в Питере… «Зенит» попал в группу ЛЧ с монстрами из «Челси» и «Ювентуса» и вроде бы проходимым «Мальме»

Единственный представитель России в основной стадии Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» вряд ли может быть доволен результатами жеребьевки. Но хотя бы на попадание в евровесну питерцы претендовать должны.