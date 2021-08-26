Бериша забил мяч в ворота «Арсенала» с нарушением fair-play

В матче 6-го тура РПЛ «Ахмат» - «Арсенал» произошел неприятный эпизод. В середине первого тайма хозяева открыли счет, игнорируя принципы честной игры. Защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнер лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернар Бериша перехватил мяч и бросился в атаку.
Левым краем ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мохамед Конате с борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, «Ахмат» проигнорировал принцип честной игры.
Однако гости смогли отыграться уже через семь минут. Баланс в счете восстановил Данил Степанов. Первая половина завершилась с равным счетом (1:1).
Мдааа, Бериша 🤦🏼♂️— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) August 26, 2021
Ладно бы мяч в ногах у тебя, твоя атака, твое преимущество и решение судьи. Но когда соперник ОЧЕВИДНО выбивает в аут…
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