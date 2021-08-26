Бериша забил мяч в ворота «Арсенала» с нарушением fair-play

В матче 6-го тура РПЛ «Ахмат» - «Арсенал» произошел неприятный эпизод. В середине первого тайма хозяева открыли счет, игнорируя принципы честной игры. Защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнер лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернар Бериша перехватил мяч и бросился в атаку.

Левым краем ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мохамед Конате с борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, «Ахмат» проигнорировал принцип честной игры.

Однако гости смогли отыграться уже через семь минут. Баланс в счете восстановил Данил Степанов. Первая половина завершилась с равным счетом (1:1).