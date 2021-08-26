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«Ахмат» вырвал победу у тульского «Арсенала»
26 августа 22:31
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Арсенал" (Тула)

«Ахмат» вырвал победу у тульского «Арсенала»

Встреча 6-го тура РПЛ прошла в Грозном.

«Ахмат» в домашнем матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил тульский «Арсеналом» - 2:1.

На гол ивуарийского нападающего чеченской команды Мохамеда Конате (31-я минута встречи) гости ответили точным ударом защитника Данила Степанова (38). Но грозненцы в коменсированное время вырвали победу, благодаря успешному добиванию Игоря Коновалова.

После этой игры «Ахмат» набрал девять очков и поднялся на седьмое место в РПЛ, «Арсенал» с четырьмя очками остался пятнадцатым.

В следующем туре, который пройдет после паузы, связанной c матчами национальных сборных, «Ахмат» проведет выездной матч с «Зенитом», а «Арсенал» примет ЦСКА. Оба поединка пройдут 12 сентября.

РПЛ

6-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула) - 2:1 (1:1)

Голы: Конате, 31, Коновалов, 90+5 - Степанов, 38

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Лысцов, Быстров (Коновалов, 72), Карапузов (Полярус, 61), Бериша (Кадыров, 89), Тимофеев, Уткин (Швец, 62), Конате (Архипов, 72).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Костадинов (Марков, 90), Радакович (Сокол, 46), Степанов, Ткачев, Хлусевич (Давиташвили, 63), Чаушич (Панченко, 75), Гулиев, Луценко (Тудорие, 75).

Предупреждения: Радакович, 31, Смольников, 34, Конате, 63, Панченко, 80, Уциев, 84.

Главный арбитр: Алексей Сухой (Люберцы)

источник: «Советский спорт»
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