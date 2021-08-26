«Ахмат» вырвал победу у тульского «Арсенала»

«Ахмат» в домашнем матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил тульский «Арсеналом» - 2:1.

На гол ивуарийского нападающего чеченской команды Мохамеда Конате (31-я минута встречи) гости ответили точным ударом защитника Данила Степанова (38). Но грозненцы в коменсированное время вырвали победу, благодаря успешному добиванию Игоря Коновалова.

После этой игры «Ахмат» набрал девять очков и поднялся на седьмое место в РПЛ, «Арсенал» с четырьмя очками остался пятнадцатым.

В следующем туре, который пройдет после паузы, связанной c матчами национальных сборных, «Ахмат» проведет выездной матч с «Зенитом», а «Арсенал» примет ЦСКА. Оба поединка пройдут 12 сентября.

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