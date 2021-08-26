ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига Европы 2-й тайм, 90+4' Слован Бр 2 Олимпиакос 2
Лига конференций 2-й тайм, 80' Партизан 2 Санта-Клара 0
Лига Европы 2-й тайм, 82' Антверпен 1 Омония 0
Лига Европы 2-й тайм, 82' Легия 2 Славия П 1
Лига Европы 2-й тайм, 81' Штурм 2 Мура 0
Аргентина - Примера 2-й тайм, 49' Аргентинос Хун 0 Тальерес 1
26 августа 22:42
автор: Александр Бойченко

«Зенит» победил ЦСКА благодаря голу Азмуна

Команда Сергея Семака вернулась на первое место в РПЛ.

Сегодня, 26 августа в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 6-го тура российской премьер-лиги, в котором «Зенит» принимал московский ЦСКА.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард Сердар Азмун, забивший на 82-й минуте. К слову, ассистировал ему нападающий Артем Дзюба.

«Зенит» набирал 14 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, у которого девять очков, расположился на шестом месте.

РПЛ. Шестой тур

«Зенит» – ЦСКА – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Азмун.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин, 80), Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Азмун, Малком (Ерохин, 80), Клаудиньо (Дзюба, 64).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев (Ахметов, 59), Мухин (Гайч, 86), Заболотный (Яковлев, 76), Чалов (Влашич, 46), Эджуке (Зайнутдинов, 86).

Предупреждения: Дзагоев (23), Мухин (49), Малком (78).

Главный арбитр: Иванов (Ростов).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Свечников заключил 8-летний контракт с "Каролиной""Спартак", ведя в счёте, проиграл "Сочи"Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионовГимнастка Солдатова поразила подписчиков откровенным фотоЛюбимая девушка Фабио Куальяреллы прекрасна, как дьяволРоссийские синхронистки "разорвали" Vogue дерзкими фото
Дзюба вышел, отдал и победил. Как бывший капитан сборной России помог «Зениту» дожать ЦСКА (видео)
Команда Сергея Семака в домашнем матче 6-го тура РПЛ в концовке вырвала минимальную победу у армейцев благодаря голевому пасу Артема Дзюбы на Сердара Азмуна.
Папоротный — ай да молодец! Как Россия прошла в четвертьфинале Испанию и стала главным фаворитом пляжного ЧМ в Лужниках
На пляжном чемпионате мира по пляжному футболу россияне выбили испанцев, расчистив путь к трофею, так как Бразилия и Португалия уже вылетели.
Давненько Лукаку не забивал в Питере… «Зенит» попал в группу ЛЧ с монстрами из «Челси» и «Ювентуса» и вроде бы проходимым «Мальме»
Единственный представитель России в основной стадии Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» вряд ли может быть доволен результатами жеребьевки. Но хотя бы на попадание в евровесну питерцы претендовать должны.
Снизу «Спартаку» опять постучали. Как красно-белые проиграли дома «Сочи» и пробили очередное дно
В шестом туре РПЛ спартаковцы потерпели свое третье поражение в чемпионате-2021/22, несмотря на то, что открыли счет во втором тайме.
«Мобильная карта» стала единым оператором российских букмекеров. Что об этом думают лидеры рынка
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении Небанковской кредитной организации «Мобильная карта» оператором Единого центра учета перевода ставок (ЕЦУПС). «Плеймейкер» поинтересовался мнением букмекеров об этом решении.
«Не верьте, что Ефимова и Чупков завершили карьеру». Экспертное мнение о звездах российского плавания
Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Вячеслав Прудников поделился с «Плеймейкером» мнением о перспективах недавних участников Олимпиады в Токио.
«Лимит на осечки «Зенит» исчерпал, поэтому победит ЦСКА 2:0». Ловчев — о главном матче 6-го тура РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, в противостоянии «Зенита» и ЦСКА в рамках очередного тура РПЛ (26 августа, 20:45) действующий чемпион добудет победу без особых проблем.
«Никто Виторию в «Спартаке» не сплавляет, но с «Сочи» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча очередного тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи» (26 августа, 18:30).
Россия на правах Молдавии. Определились все 32 участника групповой стадии Лиги чемпионов
26 августа в 19:00 (мск) в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2021/22, в которой нашу страну представит только «Зенит».
До побачення, Головин… Как донецкий «Шахтер» не пустил «Монако» в Лигу чемпионов, где сыграют два украинских клуба
«Шахтер», уступая в Харькове 0:2 «Монако», в дополнительное время свел матч вничью и вышел в групповой этап ЛЧ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика