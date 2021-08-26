«Зенит» победил ЦСКА благодаря голу Азмуна

Сегодня, 26 августа в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 6-го тура российской премьер-лиги, в котором «Зенит» принимал московский ЦСКА.
Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард Сердар Азмун, забивший на 82-й минуте. К слову, ассистировал ему нападающий Артем Дзюба.
«Зенит» набирал 14 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, у которого девять очков, расположился на шестом месте.
РПЛ. Шестой тур
«Зенит» – ЦСКА – 1:0 (0:0)