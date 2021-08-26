«Галатасарай» дома обыграл «Раннерс» и вышел в групповой этап Лиги Европы

Турецкий «Галатасарай» победил на своем поле датский «Раннерс» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 2:1.

На 11й минуте счет открыл форвард гостей Марвин Эго. Во втором тайме «Галатасарай» ответил точным ударом Патрика ван Анхольта (48-я), еще один мяч в свои ворота отправил Фредерик Лауэнборг (59-я).

Напомним, что первый матч в Раннерсе завершился вничью - 1:1.

Таким образом, «Галатасарай» вышел в групповой этап Лиги Европы-2021/2022. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 27 августа в Стамбуле.