«Гент» разгромил «Ракув» и вышел в групповой этап Лиги конференций

Бельгийский «Гент» во втором матче раунда плей-офф Лиги конференций победил польский «Ракув». Встреча была домашней для бельгийской команды и завершилась со счетом 3:0.
За хозяев поля забивали форвард Тарик Тиссудали (45-я минута игры) и полузащитники Вадис Оджиджа-Офоэ (70) и Жюльен де Сар (72).
Напомним, в первой встрече была сильнее польская команда (1:0).
Таким образом, бельгийский «Гент» по сумме двух встреч пробился в групповой этап Лиги конференций, жеребьевка которого состоится завтра, 27 августа.
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