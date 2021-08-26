Юрген Клопп: Я громко рассмеялся, когда увидел жеребьевку «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для английского клуба.

«Ливерпуль» сыграет в группе B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

«Сказать по правде, я довольно громко засмеялся, когда увидел, что у нас явно сложная группа. Вот такая Лига чемпионов: вы играете с лучшими командами Европы! Конечно, в нашей группе такие есть.

Мы как никогда амбициозны и хотим доказать, что вся тяжелая работа, проделанная в прошлом сезоне, чтобы выиграть путевку в Лигу чемпионов, не будет напрасной. Мы будем играть с таким настроем , - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Первый тур группового этапа состоится 14-15 сентября. Финальный, шестой тур состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей будет объявлено позже.