Алексей Березуцкий: У ЦСКА не было моментов после перерыва

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Игра разбита на сегменты. Когда-то мы были сильнее, когда-то «Зенит». «Зенит» забил свой момент. А после перерыва у нас не было никаких шансов. Особенно после пропущенного гола.

План по переходу на три центральных был давно. Еще на сборах. Сейчас все здоровы. И, на мой взгляд, эксперимент удачный. Сегодня все современные команды используют несколько схем. И мы не исключение», - передает корреспондент Sport24.

После шести туров «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, набрав 14 очков в шести турах, ЦСКА же остался на шестом месте, имея в активе девять очков.