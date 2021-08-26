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26 августа 23:15
автор: Александр Поволоцкий

«Селтик» уступил «АЗ Алкмару» в ответном матче раунда плей-офф, но вышел в групповой этап ЛЕ

Жеребьевка основной стадии турнира состоится 27 августа в Стамбуле.

Нидерландский «АЗ Алкмар» переиграл на своем поле шотландский «Селтик» (2:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Клуб из Глазго вышел вперед уже на 3-й минуте. Гол в свой актив записал японский нападающий Киого Фурухаси. »АЗ Алкмар» смог восстановить равновесие и вырвать победу благодаря мячу Закирия Абухляля (6-я) и автоголу Карла Старфельта (26-я).

Напомним, что в первом матче «Селтик» победил на своем поле со счетом 2:0. Таким образом, именно шотландская команда продолжит борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

Лига Европы

Раунд плей-офф

Ответный матч

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) - «Селтик» (Шотландия) - 2:1 (0:1)

Голы: Абухляль, 6; Старфельт, 26 - Фурухаси, 3.

Первый матч: 0:2.

источник: «Советский спорт»
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