«Селтик» уступил «АЗ Алкмару» в ответном матче раунда плей-офф, но вышел в групповой этап ЛЕ

Нидерландский «АЗ Алкмар» переиграл на своем поле шотландский «Селтик» (2:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Клуб из Глазго вышел вперед уже на 3-й минуте. Гол в свой актив записал японский нападающий Киого Фурухаси. »АЗ Алкмар» смог восстановить равновесие и вырвать победу благодаря мячу Закирия Абухляля (6-я) и автоголу Карла Старфельта (26-я).

Напомним, что в первом матче «Селтик» победил на своем поле со счетом 2:0. Таким образом, именно шотландская команда продолжит борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

Лига Европы

Раунд плей-офф