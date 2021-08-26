Семак назвал «Челси» явным фаворитом группы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Жребий как жребий. Понятно, что ни «Челси», ни «Ювентус» в представлении не нуждаются. Мы менее знакомы с «Мальме», но давайте лучше узнаем друг друга. «Челси» - явный фаворит по результативности. «Ювентус» - знакомая всем команда, многолетний лидер чемпионата Италии. Конечно, болельщики по возможности приедут посмотреть игры команд. Посмотрим, как обстоят дела с «Мальме», но, как известно, в Лиге чемпионов нет слабых команд, - сказал тренер.

Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе с бельгийским «Брюгге», итальянским «Лацио» и немецкой «Боруссией Дортмунд». В активе российской команды было всего одно очко после шести матчей.