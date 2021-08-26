Салихова объяснила, почему не присутствует на матчах «Спартака» под руководством Витории

Зарема Салихова рассказала, почему не присутствовала на матче 6-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Сочи» (1:2).

«Не смотрела игру. По поводу Руя я выразила свое мнение еще в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентноспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт. Я не присутствую на матчах при данном тренере. Все происходящее - ответственность беглого спортивного директора», - цитирует «Чемпионат» гражданскую жену владельца красно-белых Леонида Федуна.

Отметим, что Салихова также возложила ответственность на бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова после поражения от «Бенфики» и вылета «Спартака» из Лиги чемпионов.

Добавим, что красно-белые занимают девятое место в таблице РПЛ, имея в активе семь очков. 12 сентября «Спартак» сыграет дома против подмосковных «Химок».