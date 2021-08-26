«Реал» может объявить о переходе Мбаппе 27 августа

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время станет игроком мадридского «Реала».

По информации Marca, 27 августа клубы могут оформить сделку. Отмечается, что в пятницу «Реал» и «ПСЖ» согласуют последние детали трансфера. Парижане готовы принять предложение испанского клуба по Мбаппе в размере 170 миллионов евро плюс бонус десять млн.

Добавим, что действующий контракт 22-летнего футболиста с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо пытались убедить Мбаппе подписать новое соглашение, но футболист отклонил эти предложения.

Отмечается, что Килиан уже сообщил партнерам по парижской команде об уходе и попрощался с ними.