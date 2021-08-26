Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пройти «Пасуш де Феррейра»

«Тоттенхэм Хотспур» вышел в групповой этап Лиги Конференций, обыграв по сумме двух матчей «Пасуш де Феррейра» - 3:1 (первый матч завершился победой португальцев 1:0).

Первый гол в матче забил Кейн на девятой минуте. Затем, на 34 минуте нападающий сборной Англии удвоил преимущество своей команды, а победную точку во втором тайме поставил игрок гостей Антунеш, забил гол в собственные ворота - на 70 минуте матча. Итоговый счет матча - 3:0 в пользу «шпор».

Напомним, что Лига Конференций является третьим по силе еврокубковым турниром, который был образован в этом году. Двое представителей России - «Сочи» и «Рубин» уже вылетели с турнира, проиграв свои матчи сербскому «Партизану» и польскому «Ракуву» соответственно.