Хавьер Дзанетти: Мы будем тщательно готовиться к «Шерифу»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти оценил результаты жеребьевки итальянского клуба в Лиге чемпионов.
«Интер» сыграет в группе B с «Реалом», донецким «Шахтером» и «Шерифом» из Тирасполя.
«Шериф» дебютирует в Лиге чемпионов? Этот факт вовсе не означает, что мы не будем тщательно готовиться к игре с ним. Мы изучим его до мелочей, потому что точно знаем, что абсолютно каждая игра в Лиге чемпионов сложна», - цитирует Дзанетти официальный сайт УЕФА.
Первый тур группового этапа состоится 14-15 сентября. Финальный, шестой тур состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей будет объявлено позже.
источник: UEFA (УЕФА)