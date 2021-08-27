Определились все участники группового этапа Лиги Европы-2021/2022.
В последнем матче раунда плей-офф бельгийский «Антверпен» переиграл в серии пенальти кипрскую «Омонию» 2:0 (3:2 пен.).
В групповом этапе Лиги Европы примут участие две московские команды «Спартак» и «Локомотив». Крано-белые попали в турнир после вылета из квалификации Лиги чемпионов и посеяны в третьей корзине, железнодорожники попали во вторую.
1-я корзина
«Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).
2-я корзина
«Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).
3-я корзина
«Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия).
4-я корзина
«Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).
Матчи первого тура состоятся 16 сентября.
Жеребьевка группового этапа пройдет 27 августа в Стамбуле. Начало в 13:00 по московскому времени.
Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье.