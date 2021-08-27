Бериша - о моменте с голом в матче с «Арсеналом»: Откидку мяча соперником принял за технический брак

Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, что предшествовало моменту со скандальным голом в матче 6-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1).

«Находился на левой бровке и половине соперника и абсолютно не видел и не знал, что на нашей половине где-то вдали лежит игрок гостей. Свистка не было, как я могу не продолжать играть? А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Добавим, что в середине первого тайма защитник »Арсенала» Урош Радакович, заметив, что его партнер лежит на газоне, решил выбить мяч в аут, но Бериша перехватил мяч и бросился в атаку, которая завершилась голом.