Роналду принял окончательное решение покинуть «Ювентус» до закрытия трансферного окна

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уйдет из «Ювентуса» до 31 августа.

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, 36-летний португалец принял окончательное решение покинуть туринский клуб до закрытия летнего трансферного окна. Роналду попросил руководство «Ювентуса» продать его.

Ранее португальский журналист Гонсалу Мендеша сообщил, что Роналду вернулся в чемпионат Англии. Он подпишет двухлетний контракт с «Манчестер Сити». С 2003 по 2008 годы Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед».

Португальский форвард играл за «Ювентус» три последних сезона. В минувшем чемпионате Италии Роналду провел 33 матча, в которых забил 29 голов.