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Мбаппе попрощался с партнерами по команде и сообщил, что переходит в «Реал»
27 августа 01:54
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автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Мбаппе попрощался с партнерами по команде и сообщил, что переходит в «Реал»

Французский форвард заявил, что собирается подписать контракт с мадридским клубом.

По информации Deportes Cuatro, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попрощался со своими партнерами по команде в раздевалке и рассказал им, что собирается перейти в «Реал».

Как отмечает издание, трансфер может быть завершен в ближайшие день - два.

Ранее стало известно, что парижане согласились принять предложение испанского клуба в размере 180 миллионов евро, и на данный момент клубы согласовывают последние детали перехода.

Кроме того, журналист Николо Скира написал в своем твиттере, что французский нападающий уже согласовал с «Реалом» условия личного контракта, срок действия которого рассчитан до 2027 года.

Напомним, французский нападающий перешел в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. С тех пор форвард провел за парижан 174 встречи и записал на свой счет 133 забитых мяча и 63 голевые передачи. Действующий контракт 22-летнего француза с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в случае продажи Мбаппе «ПСЖ» должен будет выплатить «Монако» 35 миллионов евро в качестве компенсации за трансфер.

источник: Deportes Cuatro
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