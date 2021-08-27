Мбаппе попрощался с партнерами по команде и сообщил, что переходит в «Реал»

Французский форвард заявил, что собирается подписать контракт с мадридским клубом.

По информации Deportes Cuatro, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попрощался со своими партнерами по команде в раздевалке и рассказал им, что собирается перейти в «Реал».

Как отмечает издание, трансфер может быть завершен в ближайшие день - два.

Ранее стало известно, что парижане согласились принять предложение испанского клуба в размере 180 миллионов евро, и на данный момент клубы согласовывают последние детали перехода.

Кроме того, журналист Николо Скира написал в своем твиттере, что французский нападающий уже согласовал с «Реалом» условия личного контракта, срок действия которого рассчитан до 2027 года.