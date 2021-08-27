«Ахмат» сделал заявление по скандальному голу в ворота «Арсенала»

«Ахмат» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал заявление по поводу первого гола своей команды в матче шестого тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» (2:1).

«В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» гол на последних секундах нарушив все правила фейр-плей. Комбаров отчётливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу. А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак.

Ну а если кто то думает иначе - примите за бумеранг», - говорится в этом заявлении.

Добавим, что в середине первого тайма защитник «Арсенала» Урош Радакович, заметив, что его партнер лежит на газоне, решил выбить мяч в аут, но Бериша перехватил мяч и бросился в атаку, которая завершилась голом.

Представители тульской команды обвинили футболистов «Ахмата» в нарушении принципов fair-play.