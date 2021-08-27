«Манчестер Сити» может продать Стрелинга в случае подписания Роналду

«Манчестер Сити» будет вынужден продать полузащитника Рахима Стерлинга, если сможет приобрести у туринского «Ювентуса» форварда Криштиану Роналду, сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.
Как утверждает источник, против продажи другого нападающего, о котором упоминали СМИ Габриэля Жезуса выступает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Добавим, что Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года. Вместе с клубом он выиграл десять трофеев, включая три титула чемпиона Англии. На счету 26-летнего вингера 115 голов и 87 голевых передач в 294 матчах в составе «горожан». Tansfermarkt оценивает футболиста в 90 млн евро.
источник: Twitter.com