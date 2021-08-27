Защитник «Зенита» Ракицкий пообещал подушить «Челси» и «Ювентус»

Ярослав Ракицкий, защитник единственного российского клуба в Лиге чемпионов «Зенита», прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа турнира.

Напомним, что сине-бело-голубым выпали «Челси», «Юветус» и «Мальме».

«Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так — нормально. Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые. Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что в предыдущих двух сезонах «Зенит» становился четвертым в своей группе.

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов завершиться 28 мая, финал примет Санкт-Петербург.